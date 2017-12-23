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В центре Москвы неизвестные ограбили продуктовый магазин

Происшествия

ЧП произошло в субботу, 23 декабря, в Пресненском районе

Москва, 23 декабря 2017, 23:53 — REGNUM  Группу неизвестных, открыто похитивших продукты из магазина, разыскивают в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

ЧП произошло в субботу, 23 декабря, в Пресненском районе.

«Пятеро неизвестных открыто похитили продукты из магазина, расположенного по адресу: ул. Грузинский Вал, д. 18/15», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, трое злоумышленников уехали с места ограбления на такси, еще двое убежали.

В настоящее время сотрудники полиции ведут розыск грабителей.

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