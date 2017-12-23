Воскресенье, 24 Декабря 2017 года
00:26:58 МСК

Экстренное предупреждение объявили в Крыму из-за непогоды

Происшествия

В связи с непогодой жителей и гостей Крыма просят соблюдать меры личной безопасности

Экстренное предупреждение объявили в Крыму из-за непогоды
Иван Айвазовский. Шторм. 1861

Симферополь, 23 декабря 2017, 22:49 — REGNUM  Экстренное предупреждение в связи с непогодой объявили в Крыму на 24−25 декабря. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 24−25 декабря в Крыму ожидается сильный юго-западный ветер 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с непогодой жителей и гостей Крыма просят соблюдать меры личной безопасности.

Так, из-за сильных порывов ветра возможны обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков.

Читайте также: На трассе в Адыгее из-за тумана столкнулись 20 автомобилей

А также: Крымские дорожники подготовились к зиме за три дня

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Ураганы, шторма, бури
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить