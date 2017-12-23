Экстренное предупреждение объявили в Крыму из-за непогоды

Симферополь, , 22:49 — REGNUM Экстренное предупреждение в связи с непогодой объявили в Крыму на 24−25 декабря. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Республике Крым.

«По данным ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» 24−25 декабря в Крыму ожидается сильный юго-западный ветер 15−20 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с непогодой жителей и гостей Крыма просят соблюдать меры личной безопасности.

Так, из-за сильных порывов ветра возможны обрывы ЛЭП и линий связи, обрушение слабоукрепленных рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков.

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