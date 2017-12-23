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Собака напала на 4-летнюю девочку в Астрахани

Происшествия

Трагедия произошла в субботу, 23 декабря, в одном из частных домов по улице Пирогова в Трусовском районе

Собака напала на 4-летнюю девочку в Астрахани
Немецкая овчарка

Астрахань, 23 декабря 2017, 21:52 — REGNUM  По факту гибели ребенка в результате нападения собаки в Астрахани возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Астраханской области.

Трагедия произошла в субботу, 23 декабря, в одном из частных домов по улице Пирогова в Трусовском районе.

«Немецкая овчарка напала на 4-летнюю дочку хозяина дома, которая гуляла во дворе, — говорится в сообщении. — (…) Девочка была доставлена в больницу, где спустя некоторое время скончалась».

В настоящее время следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.

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