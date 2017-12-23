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Автобус с туристами попал в ДТП в Германии

Происшествия

Инцидент произошел в ночь на субботу, 23 декабря, неподалеку от города Росток

Автобус с туристами попал в ДТП в Германии
Цитата из к/ф «Некуда бежать». Реж. Роберт Хармон. 1993. США
Автобус

Берлин, 23 декабря 2017, 20:55 — REGNUM  На севере Германии попал в ДТП туристический автобус. Об этом сообщило издание Focus Online со ссылкой на источник в полиции.

Инцидент произошел в ночь на субботу, 23 декабря, неподалеку от города Росток. По предварительным данным, в результате аварии пострадали несколько человек.

На месте происшествия работали сотрудники специальных служб (врачи, полиция, пожарные бригады).

В настоящее время выясняются подробности происшествия.

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