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В Испании на рынке произошел взрыв

Происшествия

ЧП произошло в субботу, 23 декабря, в городе Лорка

В Испании на рынке произошел взрыв
Газовый баллон

Мадрид, 23 декабря 2017, 19:53 — REGNUM  Газовый баллон взорвался на продовольственном рынке в Испании. Об этом сообщает испанская газета ABC со ссылкой на свои источники.

ЧП произошло в субботу, 23 декабря, в городе Лорка в провинции Мурсия. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали три человека.

«Три человека получили ранения (…), после взрыва газового баллона внутри здания продовольственного рынка», — говорится в сообщении.

Сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия, проводят проверку.

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