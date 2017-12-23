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Самолет Boeing 737 экстренно приземлился во Внуково

Происшествия

Экипаж пассажирского воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета

Самолет Boeing 737 экстренно приземлился во Внуково
Anna Zvereva
Самолёт Boeing 737 авиакомпании Utair

Москва, 23 декабря 2017, 18:44 — REGNUM  В московском аэропорту Внуково совершил экстренную посадку Boeing 737 авиакомпании Utair, направлявшийся из Москвы в Махачкалу. Об этом сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Командир самолета Boeing 737 авиакомпании «Ютэйр» после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку», — сказал источник.

По его словам, экипаж пассажирского воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Источник в экстренных службах добавил, что посадка Boeing 737 прошла в штатном режиме. При этом никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Другие подробности пока неизвестны.

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Авиапроисшествия

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