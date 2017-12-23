Автобус с детьми попал в ДТП в Москве

Москва, , 16:07 — REGNUM На северо-западе Москвы автобус с детьми врезался в мачту освещения. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

ДТП произошло в субботу, 23 декабря, в районе Хорошево-Мневники. По последним данным, в результате инцидента пострадали 8 человек.

«Автобус не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения по адресу: ул. Нижние Мневники, д. 20», — уточнил источник.

Отмечается, что пострадавшим, которые находились в салоне транспортного средства, была оказана медицинская помощь.

В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы. Обстоятельства аварии выясняются.

Читайте также: Поездка в автобусе закончилась для пенсионерки из Оренбурга больницей

А также: Ещё один школьный автобус попал в ДТП в Чувашии