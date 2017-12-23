Автобус с детьми попал в ДТП в Москве

Москва, 23 декабря 2017, 16:07 — REGNUM На северо-западе Москвы автобус с детьми врезался в мачту освещения. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
ДТП произошло в субботу, 23 декабря, в районе Хорошево-Мневники. По последним данным, в результате инцидента пострадали 8 человек.
«Автобус не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения по адресу: ул. Нижние Мневники, д. 20», — уточнил источник.
Отмечается, что пострадавшим, которые находились в салоне транспортного средства, была оказана медицинская помощь.
В настоящее время на месте происшествия работают инспекторы. Обстоятельства аварии выясняются.
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