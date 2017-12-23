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Взрыв бытового газа произошел в одном из многоквартирных домов Омска

Происшествия

О жертвах или пострадавших информация не поступала, существенных разрушений нет

Взрыв бытового газа произошел в одном из многоквартирных домов Омска
Иллюстрация: 55.mchs.gov.ru
На месте взрыва

Омск, 23 декабря 2017, 16:03 — REGNUM  В одном из многоквартирных домов в Омске произошел взрыв газового баллона. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Омской области.

Сообщается, что взрыв газового баллона произошел в десятиэтажном многоквартирном доме в Омске.

Уточняется, что взрыв газа произошел на кухне в квартире на 10-м этаже. Последующего горения не произошло. Из-за взрыва произошло обрушение внутренней перегородки стены в квартире.

Спасатели проводят эвакуацию жильцов.

На месте происшествия работают 21 сотрудник МЧС. Из здания эвакуированы 25 человек.

О жертвах или пострадавших информация не поступала.

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Взрывы бытового газа

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