Жуков: Россия выполнит все позорящие её требования МОК и заплатит $15 млн

Москва, , 14:22 — REGNUM Глава Олимпийского комитета России Александр Жуков заявил, что российская сторона обязательно выплатит назначенный Международным олимпийским комитетом штраф в размере $15 млн, который пойдёт на развитие мировой антидопинговой системы. Об этом сегодня, 23 декабря, Жуков заявил в интервью ТАСС.

По словам Жукова, на данный момент МОК детально не определил сроки выплат, но когда определит, Россия обязательно заплатит.

«Мы будем выплачивать. Сейчас идет договорный процесс с МОК. Будет установлен срок выплаты», — сказал Жуков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 декабря Международный олимпийский комитет после долгих и полностью сфальсифицированных расследований по якобы существующей в России «государственной системе допинга», принял решение полностью дисквалифицировать Олимпийский комитет России.

Это означает, что российские спортсмены не смогут принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году. Некоторым российским спортсменам (в основном вторые составы команд) разрешено поехать на Олимпиаду под нейтральным флагом и никак не проявлять в ходе соревнований своей причастности к Российской Федерации.

Фактически МОК нанёс России позорное оскорбление, так как нет никаких реальных доказательств существования «государственной допинговой системы» в России, а вина подавляющего большинства российских атлетов, дисквалифицированых за допинг вообще не доказана.

МОК сделал то что он сделал просто потому, что мог так сделать и потому, что полностью контролируется Западом, враждебно настроенным к России. Нынешняя Россия ничего не смогла противопоставить беспределу спортивных функционеров, подталкиваемых западными правительствами.

Кроме дисквалификаций, позоррного белого флага для оставшихся атлетов и прочих унизительных условий пребывания «спортсменов из России» на Олимпиаде в Пхенчхане, МОК велел России заплатить $15 млн в качестве покрытия издержек на «расследование».

И с этим российские власти позорно согласились.