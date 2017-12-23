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Более 90 человек погибли на Филиппинах из-за схода селевых потоков

Происшествия

Мощный тропический шторм накрыл Филиппины

Более 90 человек погибли на Филиппинах из-за схода селевых потоков
Alexandr Babkin
Стихия селевого потока

Манила, 23 декабря 2017, 08:31 — REGNUM  На Филиппинах порядка 90 человек погибли в результате схода селя и наводнения. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает агентство «Синьхуа».

Напомним, Филиппины накрыл мощный тропический шторм. В зоне бедствия оказались 270 тысяч человек. Власти открыли 608 центров эвакуации, в которых смогли разместить 44 тысячи человек.

Основной удар стихии пришелся на провинцию Билиран. Шторм вызвал наводнения и оползни в различных районах провинции.

Ранее сообщалось о 41 погибшем и 45 пропавших без вести. Сейчас власти сообщают, что число погибших превысило 90 человек, ещё несколько десятков числятся пропавшими без вести.

Организованы поисково-спасательные операции.

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Оползни, лавины, сели
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