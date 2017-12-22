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В Москве объявлен план «Перехват» после побега двух иностранцев из суда

Происшествия

Двое граждан Узбекистана сбежали из здания Кузьминского районного суда в Москве

В Москве объявлен план «Перехват» после побега двух иностранцев из суда
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Полиция

Москва, 22 декабря 2017, 18:59 — REGNUM  Полиция в Москве разыскивает двух иностранных граждан, совершивших побег из здания Кузьминского районного суда. Об этом 22 декабря сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Сбежали двое граждан Узбекистана 1989 и 1992 годов рождения. Один из них был задержан за нарушение миграционного законодательства», — сказал собеседник агентства.

Сообщается, что для розыска беглецов сотрудниками полиции объявлен план «Перехват».

В пресс-службе суда подтвердили факт инцидента. Там уточнили, что во время технического изготовления копий постановлений суда мужчины, находясь под контролем полицейских, отпросились выйти на улицу, чтобы покурить, после чего сбежали.

Уточняется, что сбежавших на тот момент ещё не успели передать службе судебных приставов для исполнения назначенного им наказания.

В пресс-службе столичного управления МВД России сообщили, что по факту происшествия в настоящее время проводится проверка, по результатам которой «будет принято решение в соответствии с действующим законодательством».

В МВД также уточнили, что беглецы пока остаются на свободе, мероприятия по их розыску продолжаются.

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