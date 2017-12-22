Суббота, 23 Декабря 2017 года
21:25:39 МСК

Труп женщины более двух часов пролежал в магазине в Алтайском крае

Происшествия

ЧП произошло в четверг, 21 декабря, на улице Мамонтовав поселке Власиха

Барнаул, 22 декабря 2017, 13:58 — REGNUM  В Алтайском крае в магазине несколько часов пролежал труп женщины. Об этом сообщают «Вести 22» со ссылкой на очевидцев.

ЧП произошло в четверг, 21 декабря, на улице Мамонтовав поселке Власиха.

«Тело женщины лежало на полу торгового отдела, при этом магазин как ни в чем не бывало продолжал обслуживать покупателей», — передает вещатель.

Отмечается, что пожилая местная жительница скончалась внезапно прямо на глазах сотрудников торговой сети. Кассиры вызвали медиков, а также полицию.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства данного происшествия.

Причины смерти пожилой женщины пока неизвестны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Розничная торговля

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить