Труп женщины более двух часов пролежал в магазине в Алтайском крае

Барнаул, , 13:58 — REGNUM В Алтайском крае в магазине несколько часов пролежал труп женщины. Об этом сообщают «Вести 22» со ссылкой на очевидцев.

ЧП произошло в четверг, 21 декабря, на улице Мамонтовав поселке Власиха.

«Тело женщины лежало на полу торгового отдела, при этом магазин как ни в чем не бывало продолжал обслуживать покупателей», — передает вещатель.

Отмечается, что пожилая местная жительница скончалась внезапно прямо на глазах сотрудников торговой сети. Кассиры вызвали медиков, а также полицию.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства данного происшествия.

Причины смерти пожилой женщины пока неизвестны.