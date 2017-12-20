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Житель Алтайского края предстанет перед судом за экстремизм

Происшествия

Уголовное дело направлено в суд

Рубцовск, Алтайский край, 20 декабря 2017, 13:32 — REGNUM  В Алтайском крае следователи завершили уголовное дело в отношении 20-летнего жителя Рубцовска, который обвиняется в совершении преступлений экстремистского характера, сообщает 20 декабря пресс-служба регионального Управления СКР.

По данным ведомства, в 2015—2016 годах обвиняемый размещал на своих страницах в одной из социальных сетей изображения и тексты, которые содержали признаки одобрения преступлений главных военных преступников европейских стран, а также заведомо ложные сведения о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

Кроме того, молодой человек публично распространял выражающие явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества.

Также обвиняемый причастен к публичным призывам в интернете к осуществлению экстремистской деятельности, а также к возбуждению ненависти либо вражды.

В настоящее время следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее суд заочно арестовал гражданина России, подозреваемого к деятельности экстремистской организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным следствия, мужчина «не позднее 2014 года» уехал на Украину, где вступил в запрещенную организацию.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними

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