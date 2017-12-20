Горно-Алтайск: родители, защищая дочь, избили восьмиклассницу

Барнаул, , 12:59 — REGNUM В Республике Алтай одним из самых обсуждаемых стал инцидент, произошедший на днях в Горно-Алтайске на катке у медицинского училища. Речь идёт о жестоком обращении с девочкой-подростком, которой нанесли побои родители другого ребёнка, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ЧП попало в поле зрения камер видеонаблюдения. Кроме рукоприкладства на видео запечатлено, как некие мужчина и женщина насильно волокут девушку по снегу. При этом многочисленные свидетели происшествия предпочитают не вмешиваться в конфликт.

Сотрудники полиции, к которым обратилась редакция сайта «Новости Горного Алтая», первым опубликовавшая скандальное видео, пояснили, что 17 декабря 2017 года между двумя подростками на катке произошла ссора. И тогда одна из девочек позвонила отцу и сообщила, что её пытаются избить сверстники. Реакция родителей последовала незамедлительно: они сразу приехали и попытались разобраться с обидчиками, на которых указала их 13-летняя дочь, самостоятельно.

Дальнейшее выяснение обстоятельств произошедшего было продолжено в отделе полиции. Известно, что пострадавшая учится в восьмом классе одной из городских школ и после произошедшего она была госпитализирована в медицинское учреждение для обследования.

Между тем, на сайте алтайского СМИ под новостью об этом инциденте размещены уже десятки комментариев. Есть сочувствующие обеим сторонам конфликта.

«Мне за своего ребенка страшно теперь. Раньше переживали, что сверстники могут «навалять», а теперь еще и неадекватных родителей бояться надо. Кроме шуток, народ, это же абсурд», — отмечает одна из читательниц.

Как уже сообщало ИА REGNUM, с видеокадрами, на которых запечатлено избиение школьницы, осенью 2017 года пришлось разбираться и следователям Перми. По некоторым данным, видео с истязанием появилось после того, как группа девушек-подростков решила наказать таким образом школьницу за похищенный телефон.

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