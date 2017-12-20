Браконьеры в Алтайском крае вырубили деревьев на полмиллиона рублей

Заринский район, Алтайский край, , 12:26 — REGNUM В Алтайском крае «черные лесорубы» нанесли ущерб лесному хозяйству на полмиллиона рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского линейного управления МВД России 20 декабря, злоумышленник удалось задержать.

Читайте также: В алтайском селе Новозыряново провели обыски по делу «черных лесорубов»

Ими оказались двое молодых людей — жители станции Тягун Заринского района. Оба мужчины уже имели проблемы с законом и были осуждены, один из них в 2017 году получил срок за аналогичное преступление.

У браконьеров изъяли почти четыре десятка свежеспиленных пихт и четыре мешка с ветвями хвойных деревьев. Установили полицейские и место вырубки сырорастущего леса. Деревья пилили на территории Тягунского лесничества. Лесному хозяйству преступники нанесли ущерб более чем на 500 тысяч рублей.

Ранее по теме: Лесные мошенники: на Алтае выявлены новые факты незаконной вырубки

За незаконную вырубку злоумышленников ждёт уголовная ответственность. Им грозит крупный штраф — до 3 млн рублей или либо лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщало ИА REGNUM, скандальная история с вырубкой деревьев в Алтайском крае, о которой стало известно в январе 2016 года, произошла в селе Новозыряново Заринского района. Напарник главы сельсовета сознался, что под предлогом заготовки дров для односельчан деревья в Тягунском лесничестве буквально «выкашивали». Только 2015 году лесниками было обнаружено пять перерубленных участков. Общая сумма ущерба, причиненная государству, превысила 3 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Бревно в глазу: «Алтайкровлю» наказали за вырубку всего четырех деревьев