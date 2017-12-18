В Рубцовске школьники вынуждены ходить на занятия с фонариками

Рубцовск, Алтайский край, , 11:50 — REGNUM Учащимся школы №23 в Рубцовске приходится овладевать знаниями в весьма некомфортных условиях. Мало того, что часть школьников вынуждена учиться во вторую смену, так ещё и путь из храма знаний — что утром, что по вечерам — стал весьма «тернист». Работающего уличного освещения в микрорайоне Западный почти нет. Единственный вариант — освещать себе путь фонариками, сообщают «Вести-Алтай».

"Наши дети ходят в школу с утра, вечером, и они идут в кромешной темноте, они идут с фонариком и светят дорожку, чтобы никуда не упасть. Не то что фонарей, пешеходных переходов нет», — поясняет представитель родительского комитета школы № 23 Анна Анопренко. По её словам, 250 подписей собрали местные жители под обращением в мэрию с просьбой сделать освещение.

Но в ответе администрации сказано, что обеспечить уличное электричество не представляется возможным в связи с отсутствием средств в бюджете Рубцовска.

«Ситуация на контроле, и бюджетная заявка на 2018 год формируется с учётом строительства сетей» — отвечают в мэрии Рубцовска.

И всё же, по словам депутата Рубцовского городского совета Надежды Дрюпиной, власть при желании в состоянии была сделать хотя бы что-то:

«Столбы стоят, линии есть, даже на некоторых столбах есть фонари. Люди не требуют, чтобы везде были, но хотя ты по тем улицам, где ходят дети», — приводит довод депутат.

Увы, но пока фонарные столбы в Рубцовске используются не по прямому назначению: на одним из них, к примеру, уже давно нет ламп, зато праздничный щит со Дня Победы — «Я помню, я горжусь» — присутствует.

«Как-то особо цинично это получается у рубцовских чиновников», — резюмируют «Вести».

Как уже сообщало ИА REGNUM, отсутствие уличного освещения в населённых пунктах Алтайского края почти всегда связано с кризисом местной власти. Так в своё время было и в Камне-На-Оби, жители которого несколько месяцев жили впотьмах. Проблемная ситуация возникла после объединения муниципалитетов.

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