Иркутск завалило снегом

Иркутск, , 08:32 — REGNUM Если в Алтайском крае декабрь 2017 года стал на редкость бесснежным, то в Иркутской области с начала месяца выпало уже почти 2 месячных нормы осадков.

Как сообщает ИА «Иркутск Онлайн», всего с 1 по 18 декабря в областном центре выпало 34 миллиметра осадков, что составляет 180% от месячной нормы. Причём, 80% выпало только за три дня — с 15 по 17 декабря.

В связи этим, по данным пресс-службы правительства Иркутской области, на уборке трасс от снега работают сейчас 169 машин. Из них 67 — это комбинированные дорожные машины, 33 грейдера, 17 тракторов, 25 погрузчиков, 27 вахтовых дежурных автомашин. Проезжие части и обочины, мосты, остановки, дорожные знаки чистят 128 рабочих. Также известно, что за прошедшие сутки на автомобильных дорогах использовано около 500 тонн противоголодёдных материалов. Всё это позволило обеспечить проезд по всем трассам региона.

Вместе с тем, по данным синоптиков, снег будет идти в городе в течение ближайших суток. Толщина снежного покрова уже составляет 37 сантиметров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, погодные условия могли стать причиной серьёзного ДТП, произошедшего 16 декабря в Братском районе Иркутской области. Автобус, в салоне которого находилось 36 пассажиров, столкнулся с впереди идущим грузовиком MAN, а после — опрокинулся. В Братскую городскую больницу были госпитализированы девять человек. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, остальных — средней степени тяжести.

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