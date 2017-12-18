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Иркутск завалило снегом

Происшествия

С начала декабря в городе выпало почти 2 месячных нормы осадков

Иркутск завалило снегом
Иллюстрация: Правительство Иркутской области
Снегопад в Иркутской области длится уже третьи сутки

Иркутск, 18 декабря 2017, 08:32 — REGNUM  Если в Алтайском крае декабрь 2017 года стал на редкость бесснежным, то в Иркутской области с начала месяца выпало уже почти 2 месячных нормы осадков.

Как сообщает ИА «Иркутск Онлайн», всего с 1 по 18 декабря в областном центре выпало 34 миллиметра осадков, что составляет 180% от месячной нормы. Причём, 80% выпало только за три дня — с 15 по 17 декабря.

В связи этим, по данным пресс-службы правительства Иркутской области, на уборке трасс от снега работают сейчас 169 машин. Из них 67 — это комбинированные дорожные машины, 33 грейдера, 17 тракторов, 25 погрузчиков, 27 вахтовых дежурных автомашин. Проезжие части и обочины, мосты, остановки, дорожные знаки чистят 128 рабочих. Также известно, что за прошедшие сутки на автомобильных дорогах использовано около 500 тонн противоголодёдных материалов. Всё это позволило обеспечить проезд по всем трассам региона.

Вместе с тем, по данным синоптиков, снег будет идти в городе в течение ближайших суток. Толщина снежного покрова уже составляет 37 сантиметров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, погодные условия могли стать причиной серьёзного ДТП, произошедшего 16 декабря в Братском районе Иркутской области. Автобус, в салоне которого находилось 36 пассажиров, столкнулся с впереди идущим грузовиком MAN, а после — опрокинулся. В Братскую городскую больницу были госпитализированы девять человек. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, остальных — средней степени тяжести.

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Снегопады, метели, снежные бури

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