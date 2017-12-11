Вторник, 19 Декабря 2017 года
19:31:20 МСК

Два рыбака найдены мёртвыми под Барнаулом

Происшествия

Следствие начало проверку

с. Берёзовка, Алтайский край, 11 декабря 2017, 09:40 — REGNUM  В Алтайском крае зимняя рыбалка трагически закончилась для двух местных жителей. Любителей подледного лова без признаков жизни обнаружили накануне, 10 декабря, в районе садоводства «Луговое» и села Березовка Павловского района. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, тела найдены в палатке, оборудованной на льду реки Обь.

Читайте также: Погибли полицейские и рыбаки: новые факты трагедии под Челябинском

В Павловский район из Барнаула на зимнюю рыбалку, по данным следствия, двое мужчин и женщина приехали днём 9 декабря. Чтобы не замёрзнуть, в установленной на льду палатке они зажгли газовую горелку. По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате отравления окисью углерода.

Женщина в настоящее время с признаками отравления находится в медицинском учреждении.

Точную причину смерти установит экспертиза. Обстоятельства произошедшего следователи уже начали выяснять. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, меньше месяца назад двое рыбаков погибли в Ленинградской области. Предварительно известно, что лодка перевернулась, а упавшие в озеро Вуокса двое мужчин не смогли выбраться самостоятельно.

Читайте ранее в этом сюжете: Два рыбака погибли на озере в Свердловской области

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отравления бытовым газом
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить