Два рыбака найдены мёртвыми под Барнаулом

с. Берёзовка, Алтайский край, , 09:40 — REGNUM В Алтайском крае зимняя рыбалка трагически закончилась для двух местных жителей. Любителей подледного лова без признаков жизни обнаружили накануне, 10 декабря, в районе садоводства «Луговое» и села Березовка Павловского района. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, тела найдены в палатке, оборудованной на льду реки Обь.

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В Павловский район из Барнаула на зимнюю рыбалку, по данным следствия, двое мужчин и женщина приехали днём 9 декабря. Чтобы не замёрзнуть, в установленной на льду палатке они зажгли газовую горелку. По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате отравления окисью углерода.

Женщина в настоящее время с признаками отравления находится в медицинском учреждении.

Точную причину смерти установит экспертиза. Обстоятельства произошедшего следователи уже начали выяснять. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, меньше месяца назад двое рыбаков погибли в Ленинградской области. Предварительно известно, что лодка перевернулась, а упавшие в озеро Вуокса двое мужчин не смогли выбраться самостоятельно.

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