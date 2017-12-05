Правобережным жителям Камня-на-Оби обеспечили связь с «большой землей»

Камень, Алтайский край, , 12:21 — REGNUM Жители так называемого заречья, которое включает в себя 12 населённых пунктов Камня-на-Оби и Каменского района Алтайского края, две недели вынужденно оставались отрезанными от «большой земли», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Обычно в это время вода в реке замерзает достаточно крепко для того, чтобы организовать переправу, но только не в этом году. Навигация на Оби завершилась ещё 16 ноября, но из-за потепления лёд на реке всё ещё оставался слишком тонким. Тогда как других способов перебраться в центральную часть Камня практически нет. В особых случаях разрешался переход по железнодорожному мосту, и то лишь по согласованному с властями времени.

По данным ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю, в связи с недавним похолоданием толщина льда на Оби (18 сантиметров) стала достаточной для пешеходного сообщения между берегами, но что до автомобильной переправы, то пока открывать её преждевременно. Скорее всего, произойдёт это не раньше середины декабря.

Сейчас, по данным программы «Вести-Алтай», по переправе проходит до 40 человек в час. Для экстренных случаев предоставлен катер на воздушной подушке. Как уже сообщало ИА REGNUM, с помощью этого судна спасатели уже перевезли двоих больных.

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