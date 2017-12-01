Конец «деревенской мафии». Бывшему алтайскому главе предъявлено обвинение

Топчиха, Алтайский край, , 13:26 — REGNUM Бывшему главе администрации Топчихинского района Александру Григорьеву сегодня, 1 декабря, предъявлено серьезное обвинение. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах, еще будучи «при исполнении», глава помог своему хорошему знакомому прикарманить бесхозяйный объект недвижимости — железнодорожный подъездной путь протяжённостью 520 метров (Топчиха, ул. Северная, 9) — подлежащий безусловному обращению в собственность поселения.

По версии следствия, именно служебное положение и махинации с документами помогли Александру Григорьеву передать этот объект бизнесмену Угарову, чтобы тот мог беспрепятственно подгонять железнодорожные составы к территории подконтрольного ему ООО «Топчихинская угольная компания». Известно, что преступление это, выявленное сотрудниками УФСБ по Алтайскому краю, расследовали по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение»).

Кстати, главой администрации Топчихинского района господин Григорьев умудрился проработать долгих 15 лет. За это время, по словам односельчан, в местном муниципалитете и надзорных органах образовалась «местная мафия», действующая в интересах главы — чаяния простых жителей её не интересовали. И судя по скандалам, вскрывшимся после ухода Григорьева, так, скорее всего, и было.

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Тем не менее еще в конце 2016 года Александр Григорьев в своем годовом докладе лицемерно заявлял:

«Деятельность администрации района осуществлялась в соответствии с законодательством в рамках полномочий и была направлена на финансовое обеспечение социально значимых обязательств, исполнение доходной части бюджета, на развитие основной отрасли района — сельского хозяйства, а также на сохранение и развитие социальной сферы».

Примечательно, что в Топчихинском районе до сих пор нет главы: его выборы, по мнению местных депутатов, сознательно затягиваются.

Что касается незаконно захваченного объекта недвижимости, то на него сейчас наложен арест, в собственность муниципалитета железнодорожный тупик пока не возвращён.