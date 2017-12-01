В Барнауле три человека погибли в сгоревшем доме

Барнаул, , 09:37 — REGNUM Сильный пожар уничтожил дом в центральном районе Барнаула, после ликвидации огня пожарные обнаружили останки трех человек, сообщает 1 декабря пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Возгорание было зарегистрировано спасателями рано утром, в седьмом часу. После поступления сигнала на место выехали пожарные расчеты. На момент прибытия крыша жилого дома уже была охвачена огнем.

Несмотря на сложные условия работы — данный район характеризуется плотной застройкой и невозможностью развернуть габаритную спецтехнику, — пожарным удалось справиться с огнем в течение часа и не допустить распространение пожара на соседние постройки.

«При разборе обрушившейся конструкции обнаружены останки трех человек. Площадь пожара составила около 200 квадратных метров. В работе было задействовано 9 единиц техники, 25 человек личного состава подразделений МЧС России», — отмечается в сообщении.

Кроме пожарных, на месте происшествия работали представители других служб — полиции, ГИБДД, Горгаза, бригада врачей «скорой помощи».

По предварительной версии, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем. Из-за особенностей строения возгорание в течение длительного времени не было заметно со стороны и было обнаружено, когда огонь переместился на крышу.

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