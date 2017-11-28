На Алтае подросток подозревается в жестоком убийстве 86-летней пенсионерки

Барнаул, , 15:30 — REGNUM Следователи Алтайского края подозревают 16-летнего подростка в жестоком убийстве 86-летней женщины, сообщает 28 ноября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

В ведомстве сообщили, что 24 ноября в одном из домов в селе Порошино Кытмановского района было обнаружено тело пожилой женщины. В результате оперативно-розыскных мероприятий удалось раскрыть и задержать подозреваемого.

По данным следствия, ночью подросток с топором проник в дом пенсионерки и нанес ей несколько ударов по голове, а затем задушил ее. После чего он похитил более 30 тыс. рублей и скрылся с места преступления.

На следующий день он был задержан, при обыске у него нашли похищенные деньги. В настоящее время подросток находится под стражей. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

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По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»). Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

«В рамках уголовного дела следствием будут устанавливаться причины и условия, способствовавшие совершению подростком особо тяжкого преступления», — сообщили в СК.

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