В Барнауле будут судить двух участниц ОПГ за преступления против стариков

Барнаул, , 15:09 — REGNUM За совершение тяжких и особо тяжких преступлений корыстной и корыстно-насильственной направленности в отношении пенсионеров преклонного возраста на скамью подсудимых в Барнауле отправятся две женщины, входившие в организованную преступную группу, сообщает 28 ноября пресс-служба следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

По данным следователей, ранее неоднократно судимая женщина 23 лет организовала группу и вовлекла в противоправную деятельность несовершеннолетнюю 16-летнюю девушку, а также третьего участника, который в ходе расследования дал признательные показания и согласился на сделку со следствием.

«Соучастники подыскивали одиноких пенсионеров преклонного возраста, <…> входили к ним в доверие, проникая в жилые помещения (квартиры, частные дома) под видом сотрудников жилищно-коммунальных служб, после чего различными способами похищали у потерпевших денежные средства и иное имущество», — говорится в сообщении.

Таким образом, менее чем за год, с июня 2016 года по февраль 2017 года, банда нажила преступным путем около 1 миллиона рублей. В общей сложности из-за действий ОПГ пострадали 26 человек, преимущественно в возрасте 80−90 лет.

Для вынесения обвинительного заключения сотрудниками правоохранительных органов была проделана серьезная работа: допрошено более 70 человек, проведены и проанализированы более 100 различных судебных экспертиз, организованы проверки показаний на месте и очные ставки.

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Как отметила старший следователь первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю Нина Мазур, данная ОПГ «представляла реальную угрозу для общественной безопасности на территории города Барнаула», говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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