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Спустил бюджет в казино. Чиновника подозревают в азартных злоупотреблениях

Происшествия

Игорная зона сыграла злую шутку

Спустил бюджет в казино. Чиновника подозревают в азартных злоупотреблениях
Михаил Нестеров. Домашний арест. 1883

Горно-Алтайск, 27 ноября 2017, 10:35 — REGNUM  На Алтае следователи возбудили уголовное дело в отношении одного из глав районов, которого подозревают в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следственных органов, в результате он причинил ущерб своему муниципалитету на сумму более 8 млн рублей.

Местные средства массовой информации при этом сообщают, что чиновник на минувших выходных был задержан и помещен под домашний арест. По их данным, главу района подвела любовь к азартным играм — якобы он продавал имущество одного из муниципальных предприятий, а на вырученные деньги играл в казино.

«О пристрастии этого чиновника к азартным играм известно давно, его неоднократно замечали в залах игровых автоматов, даже когда они попали под запрет, — рассказал ИА REGNUM источник в правоохранительных органах. — Когда несколько лет назад на Алтае открыли игорную зону и казино, аппетиты, видимо, возросли. Близкие склонны винить в случившемся именно казино».

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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