В Харькове автомобиль протаранил гипермаркет

Харьков, Украина, , 09:16 — REGNUM Легковой автомобиль въехал 16 ноября посреди дня в гипермаркет в Харькове, сообщает пресс-служба Нацполии Харьковской области.

Согласно сообщению, инцидент произошел около 14:00. Управляя автомобилем Dacia Logan, 32-летний мужчина въехал в харьковский гипермаркет, выбив входные двери, и проехал до середины торгового зала. В результате несколько витрин были повреждены, однако из людей никто не пострадал.

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Как отмечают в местных СМИ, вероятно, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, на данный момент он проходит медицинское обследование. Приехавшие сотрудники полиции задержали нарушителя общественного порядка, он обвиняется по статьям «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Хулиганство».

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Напомним, ранее неизвестные повредили автомобиль генконсула России в Харькове. Хулиганы облили машину химическим веществом, которое разъело краску на капоте и на дверях. Правоохранительные органы устанавливают виновных, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества».

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