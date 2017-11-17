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В Мьянме группа военных подорвалась на фугасе

Происшествия

Инцидент произошел в мятежном штате Ракхайн

Нейпьидо, 17 ноября 2017, 09:04 — REGNUM  Военнослужащие Мьянмы подорвались на фугасе в мятежном штате Ракхайн, в результате чего пострадал один человек, сообщает 17 ноября Reuters.

По сообщениям правительственных СМИ, фугасы были заложены вблизи одной из деревень в самом центре штата Ракхайн, с целью нанесение ущерба вооруженным силам страны.

В результате инцидента пострадал случайный прохожий, среди военных потерь не зафиксировано. Пока ответственность за данное преступление не взяла ни одна организация.

Напомним, 25 августа в Мьянме разразился военный конфликт, который начался с нападения боевиков «Армии освобождения рохинджа» на блокпосты правительственных войск.

Ответная операция вооруженных сил страны привела, по данным ООН, к массовому исходу жителей из штата Ракхайн. Более 600 тыс. человек вынуждены были переселиться в лагеря для беженцев в Бангладеш.

По утверждению правительственных источников, контртеррористическая операция, в результате которой были арестованы зачинщики конфликта, прекратилась 5 сентября.

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