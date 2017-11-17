Хабаровский край: деньги семьям погибших в авиакатастрофе отправлены

Хабаровск, , 08:36 — REGNUM Средства на компенсации семьям погибших и пострадавших в авиакатастрофе в Нелькане в полном объеме перечислены из бюджета Хабаровского края, на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям 17 ноября сообщил заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

«Деньги пришли на счета муниципальных образований и будут оперативно выплачиваться», — сказал Литвинчук, добавив — «Семьям погибших будет выплачено по 1 миллиону рублей, родным пострадавшей девочки — 400 тысяч рублей», — доложил чиновник.

Кроме того, отмечается, что по поручению губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, затраты на погребение будут компенсированы из бюджета.

«Эти средства также уже поступили на счета администраций населенных пунктов, в которых проживали погибшие в авиакатастрофе», — говорится в сообщении пресс-службы администрации края.

Напомним, 15 ноября при заходе на посадку в аэропорт Нелькана потерпел крушение пассажирский самолет Л-410, следовавший из Хабаровска. На борту воздушного судна находились семь человек, шесть из них погибли. Выжившая девочка была доставлена в местную больницу.

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В настоящее время продолжается работа по доставке в Нелькан родственников погибших. В поселке в ближайшие дни начнутся похороны погибших односельчан, пилотов разбившегося Л-410 похоронят в Хабаровске.