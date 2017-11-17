В США из дома теннисистки Винус Уильямс украли почти полмиллиона долларов

Таллахасси, США, , 08:36 — REGNUM Злоумышленники ограбили дом американской теннисистки Винус Вильямс в районе Палм-Бич-Гарденс в штате Флорида на $400 тыс., сообщает Associated Press.

Отмечается, что дом 37-летней теннисистки был ограблен в период с 1 по 5 сентября, пока Уильямс играла на открытом чемпионате США US Open в Нью-Йорке. Однако известно об этом стало только сейчас.

По данным издания, воры пробрались в ее владения и похитили деньги и драгоценности на общую сумму $400 тыс. Дом спортсменки находится в престижном и хорошо охраняемом районе и располагается на территории в тысячу квадратных метров. Стоимость недвижимости оценивается порядка $2,3 млн.

В настоящее время правоохранительным органам так и не удалось установить личности злоумышленников, расследование продолжается.

Напомним, Винус Вильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой и серебряным призером Олимпийских игр 2016 года. По состоянию на 17 ноября спортсменка занимает пятую строчку в рейтинге сильнейших теннисисток мира.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США полиция арестовала мужчину, пытавшегося ограбить особняк рэпера 50 Cent (Кертис Джоксон). При этом сам певец думал, что уже давно продал его.

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