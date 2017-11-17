В Красноярске проводят проверку после гибели подростков в гараже

Красноярск, , 07:53 — REGNUM В Красноярске следователи устанавливают обстоятельства гибели двух подростков в одном из гаражей города, сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, 17 ноября около 00:25 по местному времени в одном из боксов гаражного массива в Октябрьском районе города были обнаружены тела 16-летнего подростка и его 15-летней подруги без внешних признаков насильственной смерти.

Предварительно установлено, что накануне подросток взял у своего отца ключи от гаража и машины и вместе с подругой распивал спиртные напитки в салоне автомобиля.

«По одной из версий причиной смерти подростков стало отравление выхлопными газами работающего автомобиля», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре в Липецке 14-летний подросток погиб, надышавшись газом из баллона для заправки зажигалок.

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