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Марий Эл скорбит по погибшим в крупном ДТП

Происшествия

Глава региона распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших в ДТП

Йошкар-Ола, 17 ноября 2017, 07:28 — REGNUM  Сегодня, 17 ноября, в Марий Эл объявлен траур после крупного дорожно-транспортного происшествия, в котором погибли 15 человек, сообщает пресс-служба главы региона.

Накануне вечером на 74 км трассы Р-173 в Килемарской районе республики микроавтобус Mercedes столкнулся с лесовозом КамАЗ с прицепом. В этот момент в салоне маршрутки находились 20 человек. В результате ДТП погибли 15 человек, в том числе один подросток. Четверо пострадавших были госпитализированы в Йошкар-Олинскую городскую больницу.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения для обгона, но не успел завершить маневр и допустил столкновение с лесовозом. После удара маршрутка вылетела в кювет.

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Глава Марий Эл Александр Евстифеев распорядился оказать всю необходимую помощь пострадавшим и родственникам погибших в ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, по данному факту возбуждено уголовное дело. Известно, что владелец микроавтобуса — индивидуальный предприниматель.

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Дорожно-транспортные происшествия

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