Семьям погибших в авиакатастрофе под Нельканом перечислили 6 млн рублей

Хабаровск, , 06:04 — REGNUM Власти Хабаровского края перечислили денежные средства на компенсации семьям погибших в авиакатастрофе под Нельканом пассажиров и членов экипажа. Об этом было заявлено 17 ноября на совещании у зампредседателя правительства региона по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолия Литвинчука, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По словам Литвинчука, транш перечислен на счета муниципальных образований, по мере поступления заявлений от родственников органы местного самоуправления будут выплачивать компенсации: по 1 млн рублей — семьям погибших, 400 тыс. рублей — семье выжившей 3-летней девочки.

На заседании было озвучено, что пилотов с разбившегося L-410 похоронят в Хабаровске на следующей неделе, пассажиров начнут хоронить в Нелькане в ближайшие дни. Расходы покроет краевая казна.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакатастрофа с пассажирским самолётом L-410 авиакомпании «Хабаровские авиалинии» произошла 15 ноября. Погибли шесть человек, единственным выжившим пассажиром стала 3-летняя девочка. Женщину, которая своим телом закрыла ребёнка, население просит наградить посмертно.