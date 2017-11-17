Пекинская полиция задержала подозреваемых в зверском убийстве семьи

Циндао, Китай, , 04:55 — REGNUM Четыре человека задержано по подозрению в убийстве семьи из четырех человек, сообщает на востоке Китая, сообщает 16 ноября агентство «Синьхуа».

Члены семьи были убиты 15 ноября в деревне Чжунцунь недалеко от города Циндао провинции Шаньдун на востоке КНР, сообщает полиция округа Чэнъян, которая администрирует указанный выше округ.

Подозреваемые были пойманы уже 16 ноября полицией Пекина.

Предполагаемый мотив преступления не сообщается, также пока ничего не известно о характере и наличии связей между убийцами и убитыми. В настоящий момент идут следственные мероприятия, подробности будут оглашены позже.

Напомним, что 1 ноября полиция американского города Солт-Лейк-Сити задержала убийцу китайского студента, прибывшего в США для получения образования.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти США задержали убийцу китайского студента в штате Юта