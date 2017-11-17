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В Хабаровск доставили тела погибших под Нельканом пилотов

Происшествия

Их похоронят после процедуры опознания

В Хабаровск доставили тела погибших под Нельканом пилотов
Иллюстрация: Правительство Хабаровского края
Авиакатастрофа под Нельканом в Хабаровском крае

Хабаровск, 17 ноября 2017, 04:39 — REGNUM  Тела пилотов, погибших при крушении пассажирского самолёта под Нельканом 15 ноября, доставили в Хабаровск, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Тела пилотов были доставлены в Хабаровск 17 ноября самолётом Ан-24 авиакомпании «Хабаровские авиалинии». После процедуры опознания они будут похоронены.

Отметим, что 16 ноября на месте авиакатастрофы побывал губернатор Вячеслав Шпорт. Он заявил, что комиссия Межгосударственного авиационного комитета в ближайшее время доставит «чёрные ящики» для расшифровки в Москву.

Кроме того, глава региона обещал рассмотреть инициативу граждан о награждении посмертно пассажирки самолёта L-410 Ольги Лапонниковой, которая своим телом закрыла 3-летнюю девочку.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт «Хабаровских авиалиний» потерпел крушение при заходе на посадку под Нельканом. На борту находились семь человек, в живых осталась только 3-летняя девочка. Ребёнок получил черепно-мозговую травму и перелом, 16 ноября её эвакуировали бортом МЧС в Хабаровск.

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Авиапроисшествия
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