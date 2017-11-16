Пятница, 17 Ноября 2017 года
00:36:46 МСК

Ликвидация последствий смертельного ДТП в Марий Эл завершена

Происшествия

В страшном ДТП погибли 15 человек

Йошкар-Ола, 16 ноября 2017, 23:14 — REGNUM  Спасатели МЧС ликвидировали все последствия дорожно-транспортного происшествия в Марий Эл, где пассажирский микроавтобус столкнулся с лесовозом. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Марий Эл.

Напомним, ранее сегодня между 63-м и 65 километрами автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск микроавтобус Mercedes-Benz Sprinte столкнулся с лесовозом КамАЗ с прицепом. Микроавтобус направлялся из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, но не смог вовремя завершить опасный маневр и врезался в лесовоз КамАЗ с прицепом.

После столкновения микроавтобус по касательной улетел в кювет.

В маршрутке находились более 20 человек. Водитель Mercedes-Benz Sprinte погиб на месте. По последним данным жертвами ДТП стали 15 человек. Число раненых не уточняется. Спасатели долгое время деблокировали всех пострадавших из искореженного микроавтобуса. Некоторые пострадавшие были эвакуированы с помощью медицинского вертолета.

Во время работы спасателей на месте ДТП движение по автодороге Йошкар-Ола — Козьмодемьянск с 63-го по 65 километр была перекрыта.

Читайте ранее в этом сюжете: Владельца автобуса, попавшего в ДТП в Марий Эл, ждет внеплановая проверка

Читайте развитие сюжета: ‍Траур по погибшим в Марий Эл объявлен 17 ноября

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авария маршрутки с лесовозом в Марий Эл

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить