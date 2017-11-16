Ликвидация последствий смертельного ДТП в Марий Эл завершена

Йошкар-Ола, , 23:14 — REGNUM Спасатели МЧС ликвидировали все последствия дорожно-транспортного происшествия в Марий Эл, где пассажирский микроавтобус столкнулся с лесовозом. Об этом сегодня, 16 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Республике Марий Эл.

Напомним, ранее сегодня между 63-м и 65-м километрами автодороги Йошкар-Ола — Козьмодемьянск микроавтобус Mercedes-Benz Sprinte столкнулся с лесовозом КамАЗ с прицепом. Микроавтобус направлялся из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса выехал на полосу встречного движения для совершения обгона, но не смог вовремя завершить опасный маневр и врезался в лесовоз КамАЗ с прицепом.

После столкновения микроавтобус по касательной улетел в кювет.

В маршрутке находились более 20 человек. Водитель Mercedes-Benz Sprinte погиб на месте. По последним данным жертвами ДТП стали 15 человек. Число раненых не уточняется. Спасатели долгое время деблокировали всех пострадавших из искореженного микроавтобуса. Некоторые пострадавшие были эвакуированы с помощью медицинского вертолета.

Во время работы спасателей на месте ДТП движение по автодороге Йошкар-Ола — Козьмодемьянск с 63-го по 65-й километр была перекрыта.

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