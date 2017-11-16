Владельца автобуса, попавшего в ДТП в Марий Эл, ждет внеплановая проверка

Йошкар-Ола, , 22:45 — REGNUM Ространснадзор рассматривает правовую возможность проведения внеплановой проверки в отношении перевозчика, автобус которого 16 ноября попал в ДТП в Марий Эл. Соответствующее поручение ведомству было дано главой Минтранса РФ Максимом Соколовым.

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В настоящее время на место дорожно-транспортного происшествия с микроавтобусом выехали представитель территориального отдела Госавтодорнадзора по республике Марий Эл, а также представитель центрального аппарата Госавтодорнадзора. Их задача — осмотр места происшествия и получение первичной информации о причинах произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября в Марий Эл на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск столкнулись микроавтобус и лесовоз.

По последним данным, в результате ДТП погибло 15 человек.

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СК РФ начал доследственную проверку по факту ДТП. Уже установлено, что владельцем микроавтобуса является индивидуальный предприниматель. Машина выпущена в 2015 году.