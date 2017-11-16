Крупное ДТП в Марий Эл: установлен владелец микроавтобуса

Йошкар-Ола, , 22:16 — REGNUM В Марий Эл установлен владелец микроавтобуса, который столкнулся с лесовозом в Килемарском районе Марий Эл. По данным управления МВД, владельцем является индивидуальный предприниматель, сообщает ИА REGNUM.

Микроавтобуc Mercedes Sprinter вместимостью 20 человек был выпущен в 2015 году. Установлено, что транспортное средство выехало из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино.

В настоящее время на месте происшествия находятся министр внутренних дел Виктор Косарев, и.о. начальника УГИБДД МВД по Республике Марий Эл Игорь Воронцов, а также глава региона Александр Евстифеев. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ДТП на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск произошло вечером 16 ноября. Столкнулись микроавтобус и лесовоз.

По последним данным, число погибших увеличилось до 15 человек, пятеро пострадавших госпитализированы.

По факту ДТП начата доследственная проверка, которую инициировал Следственный комитет РФ.

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