Четверг, 16 Ноября 2017 года
23:06:23 МСК

Крупное ДТП в Марий Эл: установлен владелец микроавтобуса

Происшествия

В ДТП, по предварительным данным, погибли 15 человек

Крупное ДТП в Марий Эл: установлен владелец микроавтобуса
Иллюстрация: ГТРК Марий Эл
Сотрудники экстренных служб на месте аварии

Йошкар-Ола, 16 ноября 2017, 22:16 — REGNUM  В Марий Эл установлен владелец микроавтобуса, который столкнулся с лесовозом в Килемарском районе Марий Эл. По данным управления МВД, владельцем является индивидуальный предприниматель, сообщает ИА REGNUM.

Микроавтобуc Mercedes Sprinter вместимостью 20 человек был выпущен в 2015 году. Установлено, что транспортное средство выехало из Йошкар-Олы в сторону поселка Юрино.

В настоящее время на месте происшествия находятся министр внутренних дел Виктор Косарев, и.о. начальника УГИБДД МВД по Республике Марий Эл Игорь Воронцов, а также глава региона Александр Евстифеев. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ДТП на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск произошло вечером 16 ноября. Столкнулись микроавтобус и лесовоз.

По последним данным, число погибших увеличилось до 15 человек, пятеро пострадавших госпитализированы.

По факту ДТП начата доследственная проверка, которую инициировал Следственный комитет РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Число жертв страшного ДТП в Марий Эл возросло до 15

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авария маршрутки с лесовозом в Марий Эл

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить