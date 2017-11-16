По факту ДТП с микроавтобусом в Марий Эл начата проверка

Йошкар-Ола, , 21:28 — REGNUM По факту ДТП, произошедшего в Килемарском районе Марий Эл 13 ноября начата доследственная проверка. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«Наиболее опытные следователи и следователи-криминалисты выехали на место происшествия для проведения необходимых проверочных мероприятий. По окончании выяснения всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.

Также ведомство информировало, что количество пострадавших уточняется.

По информации МВД республики, причиной страшной аварии могло стать резкое ухудшение погодных условий. Ранее на место происшествия выехал министр внутренних дел Виктор Косарев, и.о. начальника УГИБДД МВД по Республике Марий Эл Игорь Воронцов, а также глава региона Александр Евстифеев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ДТП на трассе Йошкар-Ола — Козьмодемьянск произошло вечером 13 ноября. Столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ и пассажирский микроавтобус «Мерседес-Спринтер». Причиной аварии считают рискованный маневр водителя маршрутки, который пошел на обгон.

Число погибших в аварии достигло 14 человек, есть раненые.

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