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Число погибших в страшном ДТП в Марий Эл возросло до 12 человек

Происшествия

Ранее сообщалось о девяти погибших

Число погибших в страшном ДТП в Марий Эл возросло до 12 человек
Иллюстрация: МЧС Марий Эл
Авария в Килемарском районе Марий Эл

Йошкар-Ола, 16 ноября 2017, 20:36 — REGNUM  Число погибших в столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля в Марий Эл возросло до 12 человек. Шестеро пострадавших госпитализированы, сообщили ИА REGNUM в МЧС республики.

По информации представителя ведомства, в числе госпитализированных женщина и ребенок.

По данным пресс-службы правительства республики, на место происшествия выехал глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ДТП произошло на дороге между населенными пунктами Красный Мост и Визимьяры вечером 16 ноября в Килемарском районе республики. Столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ и пассажирский микроавтобус «Мерседес-Спринтер».

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Аварии пассажирского автотранспорта

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