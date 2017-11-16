Число погибших в страшном ДТП в Марий Эл возросло до 12 человек

Йошкар-Ола, , 20:36 — REGNUM Число погибших в столкновении микроавтобуса и грузового автомобиля в Марий Эл возросло до 12 человек. Шестеро пострадавших госпитализированы, сообщили ИА REGNUM в МЧС республики.

По информации представителя ведомства, в числе госпитализированных женщина и ребенок.

По данным пресс-службы правительства республики, на место происшествия выехал глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ДТП произошло на дороге между населенными пунктами Красный Мост и Визимьяры вечером 16 ноября в Килемарском районе республики. Столкнулись грузовой автомобиль КамАЗ и пассажирский микроавтобус «Мерседес-Спринтер».

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