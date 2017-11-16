На военной базе в Армении пропали двое военнослужащих: СМИ

Гюмри, Армения, , 20:27 — REGNUM В пресс-службе Южного военного округа не подтверждают информацию о том, что с дислоцированной в Гюмри 102-й российской базы сбежали военнослужащие.

«Все военнослужащие находятся на местах. Незаконно отсутствующих нет», — сказал начальник пресс-службы ЮВО Вадим Астафьев.

В полиции Армении в свою очередь заявили, что сигнал об исчезновении двоих военнослужащих с российской базы в Гюмри не поступал.

Между тем, как заявил tert. am политолог Гагик Амбарян, который живёт в Гюмри, с базы несколько дней назад пропали двое военнослужащих контрактной службы. При этом Амбарян выразил удивление тем, что СМИ об этом не известно.

«Я об этом знал два дня назад. Потому что русские солдаты расхаживают с их фотографиями по ресторанам и увеселительным заведениям, ночным клубам, где любят проводить время русские военные», — заявил Амбарян, не уточнив, является ли эта информация результатом его собственных наблюдений.

При этом у Амбаряна оказались фотографии двоих военнослужащих, которых, по его словам, разыскивают.

Несмотря на различные публикации в СМИ, на российской базе не торопятся комментировать сообщение о пропаже военнослужащих. Те представители базы, до которых удалось дозвониться армянским журналистам, отказываются что-то говорить, ссылаясь на отпуск, обеденный перерыв и другие неотложные дела.