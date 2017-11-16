Девять человек погибли в результате ДТП с микроавтобусом в Марий Эл

Йошкар-Ола, , 19:37 — REGNUM Девять человек погибли и еще несколько пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузового автомобиля в Марий Эл. Об этом ИА REGNUM сообщили в МЧС республики.

По предварительным данным, еще 12 человек, в числе которых есть дети, пострадали. Несколько пострадавших госпитализированы.

По информации МЧС, ДТП произошло на дороге между населенными пунктами Красный мост и Визимьяры. Столкнулись грузовой автомобиль «КамАЗ» и пассажирский микроавтобус «Мерседес Спринтер».