В Швеции обнаружен мертвый человек с прикрепленной к нему «бомбой»

Стокгольм, , 18:21 — REGNUM Недалеко от Стокгольма обнаружено тело мертвого человека, к которому был прикреплен пакет, из которого виднелись провода, 16 ноября сообщает Reuters со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet.

Тело было обнаружено в квартире, расположенной в районе Тенста, недалеко от шведской столицы. На место происшествия прибыл отряд сапёров.

«Мы нашли мертвого человека и подозрительный объект, который может представлять опасность», — заявила пресс-секретарь стокгольмской полиции Эва Нильссон.

«В настоящий момент саперы осматривают объект. Проведена эвакуация жителей нескольких квартир», — добавила Нильссон.

В полиции Швеции пока не подтвердили, что инцидент может быть связан с террористической деятельностью.

Напомним, 7 апреля 2017 года в центре Стокгольма в толпу прохожих на большой скорости врезался грузовик. Власти Швеции назвали произошедшее терактом.

В результате нападения погибли четыре человека, еще 15 человек получили ранения. Свидетели происшествия заявили, что в грузовике находились три человека. Один из задержанных позднее признался, что является сторонником ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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