С учений прямо на пожар: в Волгограде тушат склад лакокрасочных материалов

Волгоград, , 17:16 — REGNUM В Волгограде тушат крупный пожар в Дзержинском районе. По информации регионального ГУ МЧС, возгорание произошло на улице Ползунова.

Сообщение о пожаре на складе лакокрасочных изделий поступило на пульт дежурного в 15:53. На место ЧП сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения первого отряда ФПС по Волгоградской области. Также сюда выехала и оперативная группа регионального ГУ МЧС.

Едкий столб дыма, который виден как минимум практически из половины районов города, ветром отнесло на сотни метров от места возгорания, передаёт ИА REGNUM. Черно-бурые клубы добрались даже до Краснослободска. По предварительным данным, пожар возник после взрыва миксера для смешивания красок.

По пока неофициальным данным, погиб один человек. Еще одна женщина с ожогами была госпитализирована в больницу скорой помощи №25.

Добавим, что крупный пожар сорвал учения огнеборцев в Волгограде. Тренироваться пожарные должны были На улице Профсоюзной в гостинице Hampton by Hilton, пишет издание V.1.