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С учений прямо на пожар: в Волгограде тушат склад лакокрасочных материалов

Происшествия

Едкий дым распространился на сотни метров

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С учений прямо на пожар: в Волгограде тушат склад лакокрасочных материалов
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Клубы дыма

Волгоград, 16 ноября 2017, 17:16 — REGNUM  В Волгограде тушат крупный пожар в Дзержинском районе. По информации регионального ГУ МЧС, возгорание произошло на улице Ползунова.

Сообщение о пожаре на складе лакокрасочных изделий поступило на пульт дежурного в 15:53. На место ЧП сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения первого отряда ФПС по Волгоградской области. Также сюда выехала и оперативная группа регионального ГУ МЧС.

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Пожар на Анграском
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Пожар на Анграском

Едкий столб дыма, который виден как минимум практически из половины районов города, ветром отнесло на сотни метров от места возгорания, передаёт ИА REGNUM. Черно-бурые клубы добрались даже до Краснослободска. По предварительным данным, пожар возник после взрыва миксера для смешивания красок.

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Горит цех
Никитенко Эмилия © ИА REGNUM
Горит цех

По пока неофициальным данным, погиб один человек. Еще одна женщина с ожогами была госпитализирована в больницу скорой помощи №25.

Добавим, что крупный пожар сорвал учения огнеборцев в Волгограде. Тренироваться пожарные должны были На улице Профсоюзной в гостинице Hampton by Hilton, пишет издание V.1.

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Пожар
Иллюстрация: 34.mchs.gov.ru
Пожар
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