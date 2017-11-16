В Ижевске эвакуировали сотрудников администрации города

Ижевск, , 15:33 — REGNUM В Ижевске в связи с сообщением о возможном «минировании» эвакуировали сотрудников и посетителей городской администрации. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Удмуртии.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ОМОН и кинологи.

Кроме того, поступило сообщение об угрозе взрыва в торгово-развлекательном центре «Петровский». Посетителей также эвакуируют, на место выехали сотрудники служб экстренного реагирования.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее по Ижевску прокатилась волна сообщений о «минировании» различных объектов. В числе прочих зданий, поступило сообщение об угрозе взрыва в школе №86, в которой на тот момент находились жители обрушившегося дома по улице Удмуртской, 261.

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По факту сообщения о «минировании» школы позднее возбуждено уголовное дело. Министр внутренних дел Удмуртии Александр Первухин назвал верхом цинизма сообщения о ложном минировании помещений, в которых размещались напуганные жильцы.

На следующий день после обрушения, 10 ноября, сообщалось об эвакуации на железнодорожном вокзале, в аэропорту, а также торговых центрах «Флагман», «Талисман», «Сигма» и в средних школах №91, №40, №24.

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Напомним, атаки телефонных террористов в России начались с 10 сентября. В их эпицентре — учебные учреждения, торговые центры, вокзалы, здания администрации, ЗАГСы. Волна телефонного терроризма коснулась 144 российских городов, среди которых в Приволжском федеральном округе Саратов, Самара, Тольятти, Нижний Новгород, Пермь.

По словам заместителя начальника московского управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Андрея Яценко, атаки телефонных террористов зафиксированы в 76 регионах России. Поступило около 2 тыс. ложных сообщений о минировании. Он подчеркнул, что главная опасность этой волны телефонного терроризма была в том, чтобы за валом ложных звонков о минировании не пропустить информацию о реально готовящемся теракте.