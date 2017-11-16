Пострадавшим от пожара в Ростове-на-Дону направят 260 млн рублей

Москва, , 14:50 — REGNUM Правительство РФ направит субсидии на поддержку пострадавших в результате пожара в центре Ростова-на-Дону в августе 2017 года. Об этом сегодня, 16 ноября, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ.

«260 млн рублей планируется направить на поддержку тех, кто лишился жилья в результате чрезвычайной ситуации в Ростове-на-Дону», — сказал Медведев.

Там случился сильный пожар, пострадали десятки домов, напомнил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, пожар в центральной части Ростова-на-Дону произошел 21 августа 2017 года около 13:00. Всего пожар испепелил 118 жилых домов в Кировском и Пролетарском районах города-миллионника, без крова остались 218 семей.

В результате пожара за медицинской помощью обратились 45 человек, пятеро из них госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи.

Как заявили в МЧС, «основная версия — занесение постороннего источника зажигания».

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