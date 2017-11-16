В Мадриде задержали налетчика, захватившего заложников в банке

Мадрид, , 14:33 — REGNUM Вооруженный мужчина, взявший в заложники сотрудников банка в Мадриде, сдался полиции. Об этом 16 ноября сообщает El Mundo.

Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал. Злоумышленником оказался мужчина примерно 60 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 16 ноября в районе Усера испанской столицы пожилой мужчина вошел в филиал кредитной организации Bankia и потребовал передать ему деньги, при этом угрожая директору филиала. В это время в помещении находились три человека.

На место ЧП были вызваны правоохранители, они выставили оцепление вокруг здания. Сообщалось также, что со злоумышленником начали переговоры.

В конце октября вооруженный грабитель также удерживал заложников в банке, расположенном в испанском городе Кангас-де-Онис. Он угрожал двум сотрудникам Liberbank и посетителю после того, как его подельник был задержан силовиками.

Перед этим злоумышленники ворвались в отделение банка, а затем устроили перестрелку с прибывшими на место правоохранителями. В результате операции заложники были освобождены.

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