В Петербурге руководитель банка избил следователя

Санкт-Петербург, , 14:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело в отношении бенефициара коммерческого банка «Гефест» за избиение следователя, сообщает 16 ноября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Отмечается, что это произошло в рамках расследования другого уголовного дела по статье «Незаконная банковская деятельность». Во время обысков 9 ноября мужчина в присутствии понятых нецензурно выражался в отношении оперативников и следователей, а также угрожал им увольнением.

«Подозреваемый с целью воспрепятствования законной деятельности сотрудника следственно-оперативной группы, принимавшего участие в обыске, из хулиганских побуждений применил к нему насилие, причинив ему закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга», — говорится в сообщении.

По данному факту было возбуждено уголовное по ч. 2 ст. 318 и ст. 319 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти, оскорбление представителя власти»).

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В ведомстве напомнили, что ранее в отношении руководителя банка и четверых его подельников было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, обвиняемые, используя подконтрольные им счета нескольких фирм, открытые в «Гефесте», с января 2013 по ноябрь 2016 года незаконно осуществляли банковскую деятельность.

Так, подозреваемые осуществляли услуги по кассовому обслуживанию юридических лиц по фиктивным документам. Им было перечислено в общей сложности более 11 млн рублей. Далее злоумышленники перечисляли деньги на подконтрольные счета физических лиц в кредитных учреждениях, после чего снимали их и передавали клиентам за вознаграждение в 6,5% от суммы обналиченных денег.