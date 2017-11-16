В Екатеринбурге эвакуировали правительство, школы и вокзалы

Екатеринбург, , 14:06 — REGNUM В Екатеринбурге 16 ноября были эвакуированы здание областного правительства и торговые центры. Также эвакуации подверглись школы и вокзалы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Под прицел лже-террористов попали торговые центры «Мега», «Карнавал», «Глобус», «Мегаполис», Южный автовокзал, железнодорожный вокзал. Также эвакуировано около 10 школ.

По неофициальным данным, в учреждения поступили письма с угрозами и с информацией о якобы имеющихся взрывных устройствах. Силовики ведут проверки объектов и устанавливают авторов сообщений.

Отметим, в октябре Екатеринбург пережил несколько волн эвакуации. Было эвакуировано более 100 объектов.

Тогда неизвестные с помощью автоинформатора звонили в учреждения и сообщали о якобы имеющихся бомбах. Во всех случаях силовики не нашли ни одного взрывного устройства. Авторы звонков тоже были не найдены.