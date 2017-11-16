В министерстве образования Дагестана вновь проходят обыски

Махачкала, , 14:01 — REGNUM В министерство образования Дагестана вновь пришли с обысками. На этот раз ведомство проверяют сотрудники управления Федеральной антимонопольной службы. Оперативное мероприятие проводится при поддержке силовых структур. По словам сотрудников минобра, в здании находятся 15 вооруженных бойцов ВОГ МВД РФ. Нынешние обыски в министерстве образования СМИ связывают с закупочной деятельностью ведомства.

«Всех сотрудников согнали в актовый зал. проводится выемка документов, связанных с закупками. Как нам сказали, это команда из Москвы», — приводит слова сотрудников минобра «Черновик».

Ранее, 31 октября, в ведомстве были проведены обыски в связи с уголовным делом о хищении 88 млн рублей при строительстве школы в городе Каспийске. Как сообщало ИА REGNUM, обыски проводили сотрудники главного управления МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Прошли обыски и в домах врио главы министерства образования и науки Дагестана Шахабаса Шахова и его заместителя Темирхана Халилова в Махачкале, а также у экс-мэра Каспийска Джамалудина Омарова.

Как сообщали следователи, должностные лица ООО «Гранит» подозревались в сговоре с сотрудниками минобра и минстроя и хищении денежных средств, выделенных на строительство одного из самых крупных образовательных учреждений в округе — школы в городе Каспийске.

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Ранее «Черновик» сообщал, что в Дагестан прибыла специальная комиссия МВД России, сформированная главой ведомства Владимиром Колокольцевым. Он пообещал 8 ноября во время «правительственного часа» в Государственной думе РФ помочь врио главы Дагестана Владимиру Васильеву навести в республике «элементарный порядок, который народ заслужил». Он также заверил, что намерен «комплексно и системно работать по выкорчевыванию фактов злоупотребления руководства республики».

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