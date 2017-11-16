Взрыв в Афганистане: погибли семь человек

Кабул, , 13:55 — REGNUM По меньшей мере семь человек погибли в результате террористического акта в столице Афганистана Кабуле, сообщает 16 ноября Reuters.

Инцидент произошел неподалеку от митинга сторонников губернатора афганской провинции Балх Атта Мухаммада Нура. Помимо погибших, множество людей получили ранения различной степени тяжести.

Нур также является лидером движения «Джамиат-и-Ислами», в которое преимущественно входят этнические таджики.

Напряженность в стране усиливается в преддверии предстоящих президентских выборов в стране, запланированных на 2019 год.

По сообщениям представителя министерства внутренних дел Афганистана, террорист-смертник подошел вплотную к гостинице, у которой собрались сторонники политика. Среди погибших пять сотрудников полиции и двое гражданских.

Ответственность за нападение пока не взяло ни «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ни движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — наиболее крупные террористические группировки Афганистана.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кабуле боевики атаковали здание частной телевизионной станции