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Ограбление по-испански: 60-летний налетчик удерживает заложников

Происшествия

На данный момент требования нападавшего пока не известны. По словам источников издания, преступник — человек примерно 60-летнего возраста, угрожавший директору филиала банка

Мадрид, 16 ноября 2017, 13:17 — REGNUM  Неизвестный с оружием удерживает нескольких захваченных заложников в филиале банка de Usera в Мадриде, здание банка оцеплено полицией, сообщает 16 ноября испанское издание El Pais.

Сообщается, что грабитель действовал в одиночку, зайдя в здание банка около 10 утра. На месте происшествия находятся сотрудники судебной полиции, специализирующиеся на ограблениях.

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Начаты попытки переговоров. На данный момент требования нападавшего пока не известны. По словам источников издания, преступник — человек примерно 60-летнего возраста, угрожавший директору филиала банка.

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Напомним, суд китайской провинции Ляонин 9 ноября приговорил бывшего инкассатора за кражу 6 млн юаней ($90 млн) к 15 годам лишения свободы и штрафу в размере 50 тыс. юаней.

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Ограбления банков и инкассаторов

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